Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, bugün deplasmanda Çimentaş Elazığspor’a konuk olacak. Vanspor’un galibiyeti, her türlü beraberlik ve 1 veya 2 farklı mağlubiyette Artı Değer Van Spor FK tur atlayan taraf olacak.

Bugün oynanacak karşılaşmanın canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı taraftarlar tarafından merak konusu oldu.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off 3. Tur ilk karşılaşması 22 Mayıs Perşembe günü Van Atatürk Şehir Stadında oynandı. Temsilcimiz, sahadan 4 – 1’lik farklı bir galibiyetle ayrılmıştı.

Rövanş karşılaşması için büyük avantaj sağlayan Artı Değer Van Spor FK, avantajını koruyup finale yükselmek için bugün bir kez daha sahada ter dökecek.

KARŞILAŞMA CANLI YAYINLANACAK

26 Mayıs Pazartesi günü (bugün) saat 20.00’de Elazığ Stadyumunda oynanacak karşılaşma canlı yayınlanacak. Zorlu geçmesi beklenen Çimentaş Elazığspor - Artı Değer Van Spor FK karşılaşması HT Spor TV kanalından naklen sporseverlere ulaştırılacak.