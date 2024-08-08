Türk voleybolunun efsane isimleri arasında yer alan Neslihan Demir, 1983 yılında dünyaya geldi. 1.91 metre boyundaki Demir, voleybolun smaçör pozisyonunda başarılı bir kariyere imza attı.

Kariyerine Eczacıbaşı Spor Kulübü altyapısında başlayan Neslihan, kısa sürede yetenekleriyle dikkat çekti ve Türkiye milli takımının formasını giymeye hak kazandı. 2002 Dünya Şampiyonası'nda milli takımla üçüncülük elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Uluslararası arenada da kendini kanıtlayan Demir, 2003 ve 2011 Avrupa Şampiyonaları'nda Türkiye'yi temsil etti. 2011 Avrupa Şampiyonası'nda ise en değerli oyuncu seçildi.

Neslihan Demir, 2008-2010 yılları arasında eski takımı VakıfBank'ta forma giydi. 2010-11 sezonunda ise Eczacıbaşı SK ile anlaşmaya vardı ve 7 sezon boyunca bu formayı terletti. 2017 yılında Galatasaray ile sözleşme imzalayan Demir, 2018 yılında kariyerini sonlandırdı.

Türk voleyboluna yaptığı katkılarla adından sıkça söz ettiren Neslihan Demir, şu an için voleyboldan uzak duruyor. Ancak geçmişte gösterdiği performans ve kazandığı başarılarla Türk spor tarihinde önemli bir yere sahip.