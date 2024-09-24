Nesine 2. Lig 5. hafta müsabakaları arasından TFF YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak olan 2 maç belirlendi.

TFF, bu haftaki programına, Artı Değer Van Spor FK’nin de mücadele ettiği Kırmızı Grup’tan Motolux 68 Aksarayspor - Nazilli Spor A.Ş. maçını aldı. İki takım 29 Eylül Pazar günü saat 15.30’da karşı karşıya gelecek.

Beyaz Grupta ise Sarıyer - Kırklarelispor Futbol A.Ş. arasında oynanacak maç TFF YouTube kanalı aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak. Bu maçta 28 Eylül Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak.

2. Ligde yayınlanacak olan müsabakaların programı şu şekilde;

28 Eylül 2024 Cumartesi

Nesine 2. Lig Beyaz Grup

16.00 Sarıyer - Kırklarelispor Futbol A.Ş.

29 Eylül 2024 Pazar

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup

15.30 Motolux 68 Aksarayspor - Nazilli Spor A.Ş.