Nesine 2. Lig'de play-off 1. tur maçları 8 Mayıs 2025 perşembe günü oynanacak.
Play-off 2. Tur 1. maçları 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü, 2. Tur 2. maçları ise 16 Mayıs 2025 Cuma günü oynanacak.
Nesine 2. Lig play-off 3. Tur 1. maçları 22 Mayıs 2025 perşembe ve 3. Tur 2. maçları ise 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü oynanacak.
Play-off finalinde ise finalist takımlar 1 Haziran 2025 pazar günü karşı karşıya gelecek.
Final müsabakasının oynanacağı merkez daha sonra ilan edilecek.
Kaynak: Wanhaber / Ramazan Çetin