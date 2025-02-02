Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Enes Güran ve annesi Yüksel Güran, bulundukları cezaevinden farklı cezaevlerine nakledildi.

SADECE NEVZAT BAHTİYAR DİYARBAKIR'DA

Ailenin diğer bireylerinden amca Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, müvekkilinin de başka bir ile sevk edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Müvekkilim Salim Güran Erzurum’a, Enes Güran ise Erzincan’a sevk edilmiştir. Yüksel Hanım’ın hangi cezaevine nakledildiğini henüz teyit edemedim. Öte yandan, Nevzat Bahtiyar’ın sevki gerçekleştirilmemiş olup Diyarbakır’da kalmaya devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarım.