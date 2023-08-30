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Merkez ve kırsal okullarda eğitim gören öğrencilerin daha iyi ortamlarda eğitim alması için çalışma başlatıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden temin ettikleri malzemelerle okullarda bakım onarım yapan idareci, öğretmen ve öğrenciler, okulun iç ve dış duvarlarını boyadı.

Tahrip olan sıraları temizleyen, kırılan yerlerinin tadilatını yapan öğretmen ve öğrenciler, binanın elektrik ve su tesisatını da yeniledi. Bahçedeki oyun grubunu onaran, zemini düzenleyen gönüllüler, okulların açılışından önce çalışmaların tamamlanmasını planlanıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, merkez ve kırsaldaki bütün okulların tadilat işlerini gönüllü idareci, öğrenci ve öğretmenlerin yaptığını belirti. Zorlu, "İlçemizdeki tüm okullarımızı yuvamız olarak görüyoruz.

Buralarda yapılan çalışmalar bizim için çok kıymetli. Eğitim yuvalarımızın daha iyi hale getirilmesi için bakım onarım çalışmalarımızı tamamlayarak eğitim öğretime yetiştirdik. Bu çalışmalar ile öğrencilerimiz daha nezih ortamlarda eğitim görecekler. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak temin ettiğimiz malzemelerle okullarımıza geliyoruz. Gönüllü yönetici arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz, öğrencilerimizle okullarımızın tadilatını, boyasını yapıyoruz. Okulları hızla 2023-2024 eğitim öğretim yılına hazırlamış olacağız.

Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz gönüllülük esasına göre geliyor. Okul bahçelerindeki oyun alanları da elden geçiriliyor. Burada sosyal sorumluluk boyutunu yerine getirmenin hep birlikte mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hafta içi tüm okullarda çalışmalarımız tamamlanmış olacak. Bu vesile ile yeni eğitim öğretim yılının idareci, öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. iha