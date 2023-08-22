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Kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde; Ünseli, Ovapınar ve Yumaklı mahallelerinde açık havada kurulan ekranda çocuklar film izledi. Konuşla ilgili açıklamada bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, “Her yaştan vatandaşımızın yaz aylarını bol aktiviteli, çok renkli geçirmelerini sağlamak için etkinliklerimiz devam ediyor.

Etkinlikler vatandaşlarımız tarafından ilgiyle karşılanıyor. Muradiye’de etkinliklerimiz hız kesmeden devam ediyor. Biz her zaman vatandaşlarımızın yanında olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tarz etkinlikleri devam ettirmeye gayret edeceğiz. Açık hava sinemaları kırsal mahallemizde devam ediyor.

Vatandaşlarımızı bu etkinliklere ortak olmaya davet ediyorum. Etkinliklerimiz şenlik havasında geçiyor. Çocuklarımız ve ailelerimizin mutlu olması bizi ziyadesi ile memnun ediyor" dedi.

Ekinliğe katılan vatandaşlar ise "Kaymakam Bey sayesine açık havada sinema izledik. Çok eğlendik. Herkese emeklerinden dolayı teşekkür ederiz" dediler.

Etkinlikte çikolata ve pamuk şekeri de ikram edildi. İha