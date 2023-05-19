Türkiye 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlere doğru geri sayıma geçerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı 2. tur için stratejiler de netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı, ilk turdaki yol politikasını sürdürme kararı alırken, 'Her vatandaşın oyuna talibiz' vurgusu öne çıkıyor.

KILIÇDAROĞLU, OĞAN CEPHESİYLE DİRSEK TEMASINDA

İlk turda yüzde 44,8 oy alan Millet İttifakı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk turda yüzde 5.17 oy alan Sinan Oğan'la dirsek temasına geçti. Kılıçdaroğlu, seçmenlerin yüzde 50'den fazlasının değişim istediğinin altını çizerken, gözler Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ve Oğan ile yapacağı görüşmelere çevrildi.

Herke Oğan'ın ikinci turda alacağı tutuma odaklanırken, bir yandan da seçimlere 2 gün kala adaylıktan çekilen Memleket Partisi Muharrem İnce'nin ikinci tur için nasıl bir karar alacağı merak ediliyor.

MUHARREM İNCE 2. TURDA NE YAPACAK?

Şu ana kadar Oğan ve İnce cephesinden ikinci tur seçimine ilişkin net bir açıklama gelmezken İnce’nin 14 Mayıs seçimlerinden sonra sosyal medya hesabından paylaştığı seçim değerlendirmesi “tarafsızlık” olarak yorumlandı. Parti meclisinin yaptığı toplantı sonucunda ise Erdoğan’a da Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na da “destek” kararı çıkmadı.

Toplantının ardından İnce ve parti kurmayları arasında görüşmeler devam etti.

DİKKAT ÇEKEN 'SUSMA' KARARI İDDİASI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; İnce’nin, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda her iki adaya da yönelik “destek açıklaması yapmayacağı”, 28 Mayıs’a dek “susacağı” belirtiliyor.

Televizyon kanallarının programlarına katılmayan ve gazetecilere konuşmayan İnce’nin “Hangi adayı destekliyorsunuz” sorusuyla karşılaşmak istemediği kaydediliyor. Ancak, parti kurmayları arasında farklı görüşler olduğu ve “Genel başkanın açıklama yapması” yönünde ısrarcı olunduğu belirtilse de İnce’nin “henüz ikna edilemediği” ifade ediliyor.

"MİLLET İTTİFAKI'NI DESTEKLERİZ" DEMİŞTİ AMA...

Adaylıktan çekilmeden önce, “Seçim ikinci tura kalırsa Millet İttifakı’nı destekleriz” diyen İnce’nin, kendisine ve partisine yönelik yapılanlardan sonra “Millet İttifakı çağrısını tabanına anlatamayacağını gerekçe göstererek 10 gün boyunca konuşmamayı düşündüğü” söyleniyor.

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