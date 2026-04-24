Hürmüz Boğazı’nda artan gerilim ve küresel petrol piyasalarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekti. Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar seviyesini aşarken, kısa süre önce yapılan indirimin etkisi uzun sürmedi.

İndirim Kısa Sürede Etkisini Yitirdi

Motorinde dün gece yapılan ve pompaya doğrudan yansıyan 2,33 TL’lik indirim, fiyatları uzun bir aradan sonra 70 TL’nin altına çekmişti. Bu gelişme sürücüler ve lojistik sektörü için geçici bir rahatlama sağlamıştı.

Motorine Yeni Zam Kapıda

Ancak döviz kurundaki hareketlilik ve petrol fiyatlarındaki sert yükseliş nedeniyle, 25 Nisan 2026 itibarıyla motorin grubunda 2,99 TL’lik yeni bir zam bekleniyor. Artışın tamamının pompa fiyatlarına yansıtılacağı öngörülüyor.

Fiyatlar Yeniden Yükselecek

Beklenen zamla birlikte motorin litre fiyatının yeniden 70 TL seviyesinin üzerine çıkması bekleniyor. Böylece yapılan son indirimin etkisi büyük ölçüde ortadan kalkacak.

Benzinde Değişiklik Yok

Öte yandan benzin fiyatlarında ise şu an için herhangi bir artış beklentisi bulunmuyor.