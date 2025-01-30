Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Bu seferki gelişme, araç sahiplerinin yüzünü güldürecek.

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Brent petrolün 81 dolardan 75 dolara gerilemesinin ardından bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorin fiyatlarında 89 kuruşluk indirim uygulanacak.

BENZİN VE LPG'DE DEĞİŞİM YOK

Yapılacak 89 kuruşluk indirimin ardından motorinin litre fiyatı ortalama 46,42 TL'ye düşecek.

Petrol fiyatlarında yaşanan aşağı yönlü harekete rağmen henüz sektör kaynaklarından benzin ve LPG için bir indirim uyarısı yapılmadı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.