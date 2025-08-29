Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Motorinin litre fiyatına, 1 TL’yi aşan bir zam yapılması bekleniyor.

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin, benzin ve otogaz fiyatlarında değişim olmaya devam ediyor. Zam ve indirimler ile akaryakıt tabelası sık sık değişirken bu hafta gelen zamlar araç sahipleri için kötü haber oldu.

TABELA DEĞİŞMİŞTİ

Çarşamaba günü benzine gelen zammın ardından motorin için de zam haberi geldi. Çarşamba günü benzine 1 lira 21 kuruş zam gelmişti.

