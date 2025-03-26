Kurdaki dalgalanma benzin ve motorine yansıyor.

Vatandaşlar da benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor ve güncel fiyatları araştırıyor.

Bu sefer yaşana gelişmeler ise araç sahiplerini üzecek

Motorin fiyatı, bu gece itibarıyla 1 lira 42 kuruş arttı.

BENZİNE YENİ ZAM VAR MI?

Benzinin litresine önceki gün 1 lira 51 kuruş zam gelmişti.

Sektör kaynaklarına göre benzine yeni bir zam beklenmiyor.

Benzinin litresi İstanbul'da 46 lira 72 kuruş, Ankara'da 47 lira 27 kuruş, İzmir'de 47 lira 64 kuruşa satılıyor.

OTOGAZA ZAM BEKLENİYOR

Otogaza perşembe günü geçerli olmak üzere 65 kuruşluk artış bekleniyor.