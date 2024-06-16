Moringa tozu, sağlık açısından oldukça değerli bir üründür. İçeriği bakımından zengin bir besin kaynağıdır:

Vitamin ve Mineraller: Moringa tozu A, C, E vitaminleri, demir, kalsiyum, potasyum, magnezyum, çinko gibi pek çok vitamini ve minerali yüksek oranda içerir.

Antioksidanlar: Moringa, yüksek miktarda antioksidan bileşikler (klorojenik asit, kafeik asit, kuarsetin, rutin) barındırır. Bu bileşikler hücre hasarını önler.

Protein: Moringa yaprağı ham protein açısından oldukça zengindir. Kuru maddesinin yaklaşık %30'unu protein oluşturur.

Yağ Asitleri: Moringa yağı, tekli ve çoklu doymamış yağ asitlerince (omega-3, omega-6) zengindir.

Moringa tozu, takviye olarak kullanıldığında bağışıklık sistemini güçlendirir, vücut direncini artırır, yaşlanma sürecini yavaşlatır, kan şekeri ve kolesterol seviyelerini düzenler. Ayrıca antienflamatuvar, antikanser, antimikrobiyal etkilere de sahiptir.

Genellikle günlük 1-2 tatlı kaşığı tüketimi önerilmektedir. Ancak kişinin sağlık durumu ve doktor önerileri doğrultusunda kullanılmalıdır.