2025'in ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın geçtiğimiz hafta asgari ücretin 22 bin 104 liraya yükseltildiğini açıklamasının ardından sıra emekli maaşlarına yapılacak zamma geldi. Asgari ücrete yapılan zam, emekli maaşlarında da etkili olurken, kulislerde rakamlar da konuşulmaya başlandı.

MİLYONLARIN GÖZÜ BU TOPLANTIDA

Toplantıda memura refah payı, en düşük emekli maaşına artış ihtimalleri de masada olacak. Konuya ilişkin yasal düzenleme yapılması bekleniyor. Olası düzenlemenin de bütçe üzerindeki etkisi değerlendirilecek.

2024''ün ekonomik röntgeninin de çekileceği toplantıda, 2025 yılına dair beklentiler veriler eşliğinde de masaya yatırılacak.

EMEKLİ MAAŞINDA BEKLENTİ 15 BİN LİRA

Son yıllarda ocak ayında yapılan zamlarda en düşük emekli maaşının, ortalama olarak asgari ücretin yüzde 68'ine denk düştüğünü hatırlatan SGK uzmanları rakam verdi. Uzmanlar, en düşük emekli maaşı için masadaki muhtemel seçeneğin 15 bin lira olduğuna dikkat çekti.

2023 yılının ocak ayında asgari ücret 8 bin 507 lira olurken, en düşük emekli maaşı ise bu rakamın yüzde 65'ine denk düşen 5 bin 500 lira olmuştu. Aynı yılın temmuz ayında asgari ücret 11 bin 402 liraya yükselirken, en düşük emekli maaşı ise bu rakamın yüzde 66'sına denk düşen 7 bin 500 liraya çıkmıştı. 2024 yılında ise asgari ücret 17 bin 2 TL olarak seneyi kapatırken, en düşük emekli maaşı bu rakamın yüzde 73'üne denk düşen 12 bin 500 lira olmuştu.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Kabine'de dış politika başlığının ana başlığı Suriye'deki son gelişmeler olacak. Suriye'de yeniden imar çabalarına katkı sağlamak için bakanlıklar heyetler yollamıştı. Bu kapsamda ekiplerin çalışmaları değerlendirilecek. Özellikle altyapı, enerji ve tarım alanındaki tespitler masaya yatırılacak.

Suriyelilerin güvenli dönüş süreçlerinde varılan aşama ve bundan sonraki yol haritası da mercek altına alınacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesinde gelinen aşamada da toplantıda ele alınacak. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör mevzilerini hedef alan operasyonların detayları değerlendirilecek.

İsrail'in Gazze'de devam operasyonları ve ateşkes süreci de gündemde olacak. Toplantı sonrasında Başkan Erdoğan millete sesleniş konuşması gerçekleştirecek.