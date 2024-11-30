Milli Piyango 2025 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde verilecek büyük ikramiye tutarı ve bilet fiyatları belli oldu. Geleneksel Yılbaşı özel çekilişinde bu yılki büyük ikramiye tutarı tam 600 milyon TL olarak belirlendi. Çeyrek biletin fiyatı 150 TL, yarım biletin fiyatı 300 TL ve tam biletin fiyatı ise 600 TL olacak. İşte 2025 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde dağıtılacak toplam ikramiye tutarları...

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Bu yıl Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi 600 milyon TL olarak belirlenmiş durumda. Tamamı dağıtım garantili olan bu dev ikramiye, 31 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilecek çekilişle talihlilerine ulaşacak.

2025 MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

2025 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için bilet fiyatları açıklandı. Tam bilet fiyatı 600 TL, yarım bilet 300 TL ve çeyrek bilet ise 150 TL olarak belirlendi. Yılbaşı özel çekilişinde dev ikramiye tutarlarının dağıtılacağı bu bilet fiyatlarıyla, oyun severler büyük ödül için şanslarını deneyebilecekler.

Milli Piyango 2025 büyük ikramiye ne kadar? Milli Piyango çeyrek, tam ve yarım bilet fiyatı ne kadar?

Büyük ikramiye, satılan 4 çeyrek bilete veya 2 yarım bilete çıkmadığı takdirde, ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit bir şekilde paylaştırılacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi, 31 Aralık 2024 gecesi canlı olarak televizyonlardan yayınlanacak. Çekiliş sonuçları ve amorti bilgileri ise www.millipiyangoonline.com adresinden kolayca öğrenilebilecek.

Bu yılki çekilişi özel kılan bir diğer özellik ise büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantisi olması. Belirlenen yeni kuralla birlikte, büyük ikramiye, bilet payı ne olursa olsun, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit şekilde paylaştırılacak. Çekiliş, 600 milyon TL’lik büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.

600 milyon TL’lik büyük ikramiye ve toplamda 3,5 milyar TL’lik ödül, Milli Piyango tarihindeki en büyük ikramiyeler arasında yer alıyor. Milli Piyango bayileri, vatandaşları biletlerini son dakikaya bırakmamaları ve erken almaları konusunda uyarıyor. Bayiler ve online satış platformları, yılbaşını umutla karşılamak isteyen talihliler için hazır bekliyor.