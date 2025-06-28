MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamayla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin girişimleriyle başlatılan 'Terörsüz Türkiye' sürecinin, uluslararası aktörlerin oyunlarını bozduğunu belirtti. 'Terörsüz Türkiye' sürecinin halka anlatılmasının önem taşıdığını aktaran Yalçın, "Türkiye üzerinde kirli hesapları bulunan iç ve dış odaklar, bu kez Cumhur İttifakı'nın sahiplendiği 'Terörsüz Türkiye' adımının karşıtları olarak boy göstermeye başlamışlardır. Ellerindeki siyasi malzemenin tükendiğini ve kullanım süresinin dolduğunu gören malum çevreler tarafından aleyhte propaganda ve negatif algı çalışmalarına hız verilmiştir. Hatta şehit aileleri ve gazilerimiz üzerinden 'Terörsüz Türkiye' karşıtlığına esbabımucibe ve taban oluşturma çabasına girilmiştir. Bilhassa PKK'ya ve DEM Parti'ye taviz verildiğine, güya PKK'nın meşrulaştırılması için MHP'nin kullanıldığına dair kara propagandalarla kamuoyunda kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılmıştır. Bütün bunlara karşılık Sayın Genel Başkanımızın ortaya koyduğu bilgece tespitler bağlamındaki siyasi adımlarının; geniş bir sosyolojik tabana yayılması, vatanın en ücra köşelerine kadar ulaşılarak MHP'nin argüman ve görüşlerinin haklılığının anlatılması önem taşımaktadır. Diğer taraftan, MHP ve Milliyetçi-Ülkücü hareket, tarihi işlevi icabı, kamu vicdanındaki iktidarını ve siyaset sahnesindeki başat rolünü sürdürmek durumundadır. Bu; bir bakıma milletimizin bekasının, devletimizin varlığının gereğidir. Bu itibarla, Sayın Genel Başkanımızın talimatları istikametinde, partimizce 'Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları-Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik' teması altında bölgesel toplantılar düzenlenmesi kararlaştırılmıştır" dedi.

6 EYLÜL'DE VAN'A GELİYORLAR

Yalçın, söz konusu toplantıların 9 bölgede 81 ili kapsayacak şekilde düzenleneceğini belirtti. Yalçın, bu kapsamda 9 Ağustos'ta Erzurum, 16 Ağustos'ta İstanbul, 23 Ağustos'ta Tokat, 6 Eylül'de Van, 13 Eylül'de Eskişehir, 20 Eylül'de Ankara ve Denizli, 27 Eylül'de Adana ve Gaziantep'te bölge toplantılarının gerçekleştirileceğini belirtti. Yalçın, "'Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmalarında, partimizin divan üyeleri, MYK ve MDK üyeleri, milletvekilleri ile il ve ilçe teşkilatlarımız görev alacaktır. Toplantılarımıza; ticaret ve sanayi odaları, ziraat odaları, esnaf ve sanatkar odaları, meslek birlikleri ve sendikalar, sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıflar, şehit ve gazi dernekleri, yerel yöneticiler, muhtarlar ve tüm vatandaşlarımız davet edilecektir" ifadelerini kullandı.