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MHP, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek 2024 yerel seçimleri için hazırladığı seçim beyannamesini açıkladı.

Beyanname, 3 ana tema ve 9 ilke üzerine oturtuldu. Açıklamayı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yaptı.

Durmaz, "Bazı muhalefet belediyeleri eser ve hizmet üretemedikleri gibi milli güvenliğimiz için tehdit boyutuna varan icraatlar gerçekleştirmişlerdir." dedi.

Merkezden yerele "tek yürek" olmanın öneminden söz eden Durmaz, "Türkiye'nin önümüzdeki asra damga vuracağından şüphe yoktur." ifadesini kullandı.

Üretken belediyecilik anlayışı

Benimsedikleri anlayışa değinen Durmaz, şöyle devam etti:

Üretken belediyecilik anlayışımız, yerel ihtiyaçların doğru tespit edilmesi ve kamu kaynaklarının bu doğrultuda yönlendirilmesi temeli üzerine inşa edilmiştir.

Partimizce defaatle dile getirilen kamuoyununda farkında olduğu önemli bir husus da muhalefet partilerinin uhdesinde bulunan belediyelerin tarihlerindeki en kötü dönemlerini yaşamalarıdır.

Söz konusu belediyeler eser ve hizmet üretmemekte, hamaset ve husumet kıskacında debelenmektedir. Önümüzdeki seçimlerde bu tablonun değişmesi adeta zorunluluktur

"Milletimiz, iradesini tekrarlayacak"

Cumhuriyetimizin ikinci asrının ilk yılı olan 2024'te yeni bir seçim tecrübesi yaşayacağız. Milletimiz, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gösterdiği iradeyi tekrarlayarak 'Türk Asrı'na giden tarihi yolu altın harflerle yazacaktır.

Ülke genelinde sağlanan siyasi istikrara yerel yönetimlerin de katılmasını, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ivedi şekilde vasıl olabilmenin itici gücü olarak görüyoruz.

Aile mesajı: Milli ve manevi değerlerimiz saldırı altında

MHP olarak aile ve toplum yapısına karşı yürütülen yıpratma politikalarının farkında olduklarını dile getiren Durmaz, şu ifadeleri kullandı:

Bizi biz yapan değerler, ağır bir kuşatma altında. Milli ve manevi değerlerimizin küresel bir saldırı altında olduğu gerçeğine dikkat çekiyoruz.

Saldırının, sadece ülkemizle ilgili olmadığını, tüm toplumları tehdit eden saldırılara dönüştüğünün altını çiziyoruz.

Deprem ve iklim değişikliği

MHP'li Durmaz, deprem riskinin yanı sıra iklim değişikliğinin yol açtığı sıkıntılara işaret ederek, bu sorunları ortadan kaldırmak için kısa, orta ve uzun vadeli stratejilere ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Durmaz, imar ve inşa sırasında tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri korumaları gerektiğini kaydetti.

Yeni sanayi bölgeleri oluşturacağız"

"Belediye hizmetlerinde tam etkinlik ve verimliliği sağlayacağız." diyen Sadir Durmaz, şu şekilde konuştu:

Kaynakları yerel ekonomiye kazandıracağız. Şehrin istifadesine sunacağız. Yeni sanayi bölgeleri oluşturacağız.