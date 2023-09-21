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WanHaber – ÖZEL

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından Van için açıklanan tahmini hava durumu verilerine göre bugün bazı ilçelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik görünmüyor.

Van’ın bazı ilçelerinde hava durumunun gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Bugün için Van ve ilçelerinde tahmini hava durumu verileri ise şu şekilde;

Van / Merkez: Parçalı Bulutlu 10-24 C

Bahçesaray: Çok Bulutlu 11-22 C

Başkale: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 10-21 C

Çaldıran: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 8-22 C

Çatak: Çok Bulutlu 10-29 C

Edremit: Parçalı bulutlu 10-24 C

Erciş: Gök Gürültülü 10-25 C

Gevaş: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 11-24 C

Gürpınar: Çok Bulutlu 9-26 C

İpekyolu: Parçalı Bulutlu 10-24 C

Muradiye: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 9-25 C

Özalp: Çok Bulutlu 8-23 C

Haber: Fatma Öztürk