Van güne yağışlı ve yer yer kar yağışlı bir hava ile uyandı. Yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğu Van’da kuvvetli rüzgar da hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Van ve bölge illeri için uyarılarını sıraladı.

Meteorolojik verilere göre bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, Hakkari, Bitlis, Muş ve Van’ın kuzey ile güney ilçelerinde zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerde ise kar yağışlı olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Uyarıda; “Hakkari, Bitlis, Muş çevreleri ile Van’ın kuzey (Erciş, Çaldıran, Muradiye) ve güney (Bahçesaray, Çatak, Gevaş, Gürpınar, Başkale) ilçelerinin aralıklarla kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin edilmektedir. Yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım, düşük kotlarda sel, su baskını, heyelan, kar yağışı olan yerlerde tipi, buzlanma ve don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Bölge illeri için kuvvetli rüzgar uyarısı da yapıldı. Uyarıda; “Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” ifadelerine yer verildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, çığ tehlikesine de dikkat çekerek; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” Şeklinde uyarı yaptı.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Bahçesaray: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli aralıklı yağmurlu

Başkale: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli aralıklı yağmurlu

Çaldıran: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli aralıklı yağmurlu

Çatak: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli aralıklı yağmurlu

Erciş: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli aralıklı yağmurlu

Gevaş: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli aralıklı yağmurlu

Gürpınar: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli aralıklı yağmurlu

Muradiye: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli aralıklı yağmurlu

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu