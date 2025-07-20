Meteorolojik verilere göre Van’ın birçok ilçesinde bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.

Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması beklenirken, hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinin üzerinde olacağı bildirildi.

Meteorolojik tahminlere göre bugün Van genelinde hava durumu ve en yüksek sıcaklık şu şekilde olacak;

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu 31

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu 31

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 34

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 30

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 28

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 35

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu 31

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 34

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 30

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 35

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 33

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu 30

Saray: Parçalı ve çok bulutlu 29