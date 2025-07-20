Meteorolojik verilere göre Van’ın birçok ilçesinde bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.
Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması beklenirken, hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinin üzerinde olacağı bildirildi.
Meteorolojik tahminlere göre bugün Van genelinde hava durumu ve en yüksek sıcaklık şu şekilde olacak;
İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu 31
Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu 31
Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 34
Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 30
Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 28
Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 35
Edremit: Parçalı ve çok bulutlu 31
Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 34
Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 30
Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 35
Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 33
Özalp: Parçalı ve çok bulutlu 30
Saray: Parçalı ve çok bulutlu 29