Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Muhtemel Eğitim Süresi (MES) 2024 yılı verilerinde yer aşan bilgilere göre; Türkiye'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim kademesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 2024 yılında 17,2 yıl oldu. İlkokul çağındaki bir bireyin ortaöğretimi tamamlayana kadar eğitimde geçirmesi muhtemel süre 11,9 yıl, okul öncesi eğitimde ise 1,5 yıl olarak hesaplandı.

Bu verilere göre Türkiye genelinde; ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim kademesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre bir önceki yıla göre toplamda yüzde 3,4 azaldı. MES, erkeklerde 2023 yılına göre yüzde 3,8'lik azalış ile 16,7 yıl olurken, kadınlarda yüzde 3,0'lık azalış ile 17,6 yıl oldu.

2024 yılında, il düzeyinde en yüksek muhtemel eğitim süresi 19,0 yıl ile Karabük ve İstanbul'da gerçekleşti. Karabük ve İstanbul'u, 18,9 yıl ile Bayburt, 18,6 yıl ile Ankara, 18,5 yıl ile Rize, Erzincan ve Tunceli izledi. Muhtemel eğitim süresi en düşük olan iller 14,4 yıl ile Şanlıurfa ve Şırnak olurken, bu illeri sırasıyla 14,6 yıl ile Muş, 14,7 yıl ile Ağrı ve 15,2 yıl ile Mardin izledi.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Van’ın muhtemel eğitim süresi, ortalama yaklaşık 15,4 olarak kaydedildi.

Van’da 2024 yılına ilişkin açıklanan verilere göre, muhtemel eğitim süresi erkeklerde 15 yıl 2 ay, kadınlarda ise 15 yıl 7 ay olarak kaydedildi. Bu verilere göre, 2024’te kadınlar erkeklerden ortalama 5 ay daha fazla eğitimde yer aldı.

2023 yılı verilerinde ise Van’ın ortalama eğitim süresi 15,9 yıl olarak açıklanmıştı. Erkeklerde bu süre 15,8 yıl, kadınlarda ise 16,0 yıl olarak belirlenmişti. 2024’te erkeklerin eğitim süresi 15 yıl 2 aya gerileyerek yüzde 4,01’lik bir düşüş yaşadı. Bu dönemde kadınlarda ise eğitim süresi 15 yıl 7 ay oldu.