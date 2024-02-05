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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda (TCMB) görevinden affını isteyen Hafize Gaye Erkan'ın yerine gelen isim belli oldu.

Merkez Bankası Başkanı olarak Fatih Karahan görevlendirildi.

Görev değişimi sonrası Merkez Bankası'nda Türk lirası ile ilgili yeni bir karar alındı.

Merkez Bankası parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, Türk lirası (TL) mevduat payının artırılması ve Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak.

3 ayda bir faiz uygulanacak

Konuya ilişkin yayınlanan duyuruya göre, koşulları sağlayan mevduat bankalarının 1 aydan uzun vadeli TL mevduat ve KKM hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklarına 3 ayda bir faiz uygulanacak.

Katılım bankalarına indirim

Katılım bankalarının TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarında, benzer etkiyi sağlayacak şekilde indirim yapılacak.

Döviz dönüşümlü KKM'de de tarih uzatıldı

Öte yandan, döviz dönüşümlü kur korumalı mevduatta ise süre uzatıldı.

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, 31 Ocak 2024 itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, euro, sterlin cinsi hesaplar TL'ye çevrilebilecek

Zorunlu karşılık oranı nedir

Zorunlu karşılık oranı; mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak TCMB’de bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranıdır ve bu oran TCMB tarafından kararlaştırılır. Zorunlu karşılıklar para politikasını uygulama aracı olarak kullanılabilir.

Eğer bankalar atıl rezervlere sahip değilse, zorunlu karşılık oranı artırıldığında bankalar verdikleri kredileri geri çağırırlar ve bu durum para arzının azalmasına neden olur.

Zorunlu karşılık oranı düşürüldüğünde ise zorunlu karşılıkların bir kısmı kullanılabilir rezerv şekline dönüşür, bu da bankaların kredi tabanını artırır. Bankaların kredi tabanın genişlemesi de para arzının artmasına neden olur.

Zorunlu karşılık oranının artırılması daralmacı para politikasına, oranın azaltılması ise genişlemeci para politikasına işaret eder.