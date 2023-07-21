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TCMB, miktarsal sıkılaştırma adımlarına başladı. Bu kapsamda, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre, Kur Korumalı Mevduatların zorunlu karşılık oranları artırıldı. Böylece Merkez Bankası, piyasada oluşan Türk lirası likidite fazlasının, Türk lirası zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekilmesini sağlayacak.

YÜZDE 15 ZORUNLU KARŞILIK

Bu kapsamda, vadeli Türk lirası mevduata geçişi teşvik eden bir adım olarak, kur korumalı hesaplara yüzde 15 oranında zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü getirildi. Zorunlu karşılıklar, 21 Temmuz hesaplama tarihi itibarıyla hesaplanacak yükümlülükler üzerinden 4 Ağustos'tan itibaren tesis edilecek.

SIKILAŞTIRMA KARARINI DUYURMUŞLARDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini Temmuz 2023 için 250 baz puanlık artış ile yüzde 15 seviyesinden yüzde 17,50 seviyesine yükseltmişti. Dün tarihli Para Piyasaları Kurulu karar metninde, "Kurul, faiz artırımının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almıştır." ifadesine yer verilmişti. (AA)