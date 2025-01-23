Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının ilk faiz kararını açıkladı.

Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı'nda, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 45'e çekildi.

Merkez Bankası, 2024'ün son ayında da faizi 250 baz puanlık indirimle yüzde 50'den yüzde 47,5'e düşürmüştü.

FAİZ YIL SONUNA KADAR YÜZDE 30, YÜZDE 35 SEVİYELERİNE KADAR DÜŞEBİLİR

Ekonomistler de 2025'in ilk ayında Merkez Bankası'nın 250 baz puan faiz indirim yapacağını öngörmüştü. Ekonomistler, 2025 sonuna kadar ise, toplamda 1750 puan civarında bir faiz indirimi bekliyor. Yıl sonunda faizin, enflasyonun durumuna bağlı olarak yüzde 30 ila yüzde 35'lere kadar düşebileceği tahmin ediliyor.