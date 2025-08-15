Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket dönemindeki yüzde 29,66 seviyesinden 29,69'a hafif yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,39'dan 22,84'e, 24 ay sonrası beklenti ise yüzde 17,08'den 16,92'ye geriledi.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

Yıl sonu dolar/TL beklentisi, önceki anket döneminde 43,72 TL iken bu ay 43,96 TL'ye çıktı. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 47,70 TL'den 48,36 TL'ye yükseldi.

BÜYÜME TAHMİNİ

Ankette 2025 ve 2026 büyüme tahminleri sabit kaldı. Tahminler mayısta olduğu gibi bu dönemde de sırasıyla yüzde 2,9 ve 3,7 oldu.

FAİZ TAHMİNİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,31 iken, bu anket döneminde yüzde 42,85 oldu. Önümüzdeki Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 40 olarak gerçekleşti.

ANKET KATILIMCILARI

Her ay düzenli olarak yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi'ne, 54'ü finansal sektör, 18'i reel sektörden olmak üzere toplam 72 katılımcı görüş bildiriyor.