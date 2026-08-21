Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

TCMB toplam rezervleri, 14 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 134 milyon dolar artarak 183,5 milyar dolara çıktı.

Rezervler 30 Ocak'ta 218 milyar 158 milyon dolara kadar yükselmişti.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ

Buna göre, 14 Ağustos itibarıyla Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri 4 milyar 144 milyon dolar artarak 75 milyar 166 milyon dolara ulaştı.

Brüt döviz rezervleri, 7 Ağustos'ta 71 milyar 22 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

BRÜT ALTIN REZERVLERİ

Bu dönemde altın rezervleri de 990 milyon dolar artışla 107 milyar 345 milyon dolardan 108 milyar 335 milyon dolara çıktı.

MERKEZ BANKASI'NIN TOPLAM REZERVLERİ

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 14 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 134 milyon dolar artarak 178 milyar 366 milyon dolardan 183 milyar 500 milyon dolara yükseldi.