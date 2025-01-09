Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 3 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 876 milyon dolar artışla 157 milyar 933 milyon dolara çıktı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 3 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 850 milyon dolar artışla 92 milyar 588 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 27 Aralık'ta 90 milyar 738 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 26 milyon dolar artarak 64 milyar 319 milyon dolardan 65 milyar 345 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 3 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 876 milyon dolar artışla 155 milyar 57 milyon dolardan 157 milyar 933 milyon dolara yükseldi.