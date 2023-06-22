Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında...

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Merkez Bankası tarafından belirlenecek olan ilk faiz oranı, bugün saat 14.00'te ilan edilecek.

Banka, geçen ay faiz oranında değişikliğe gitmemişti. Politika faizi yüzde 8,5'te sabit tutulmuştu.

Faizle ilgili farklı tahminler var

TCMB’nin bugünkü faiz kararı öncesinde bazı dikkat çeken anketler de oldu.

Yapılan anketler ve uluslararası kuruluşların tahminlerine göre, açıklanacak olan faiz oranında artışa gidilecek.

Piyasa Katılımcıları Anketi: Yüzde 17,56

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklentiler yüzde 17,56 oldu.

AA Finans: Yüzde 19,25

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan 18 ekonomist, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceğini tahmin ediyor.

Reuters: Yüzde 20

Reuters anketine katılan uzmanlar çok geniş bir aralıkta tahminlerde bulunurken, tahminlerin medyanına göre politika faizinin 11,5 puan artışla yüzde 8,5'ten yüzde 20'ye yükseltileceği öngörüldü.

Bloomberg HT: yüzde 25

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin anketine katılan 15 kurumun medyan beklentisi Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 25 seviyesine çıkarması yönünde oldu. Bu anket döneminde 13 kurum 2023 yıl sonuna yönelik tahminlerini aktarırken; medyan beklenti yüzde 30, maksimum beklenti yüzde 50, minimum beklenti ise yüzde 18 seviyesinde gerçekleşti.

JP Morgan: Yüzde 25

Bank of America ve JP Morgan ise 16,5 puan artışla yüzde 25'e çıkarılmasını öngörüyor.

Goldman Sachs: Yüzde 40

ABD bankası Goldman Sachs, Merkez Bankası’nın faizi 31,5 puan birden yükselteceği ve yüzde 40'a çıkartacağı öngörüsünde bulundu.

En son faiz artırımı kararı Mart 2021'de verdi

Faiz oranında en son değişiklik, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şubat ayında yapılmıştı. Politika faizi 50 baz puan indirilmişti.

Faiz artırımı yönündeki en son karar ise Mart 2021'de verilmişti. Piyasaların odağında, karar metninde verilecek mesajların da olacağı beklentiler arasında.

Para politikası duruşu ve enflasyon gelişmelerine ilişkin mesajlar yakından izlenecek.

Dünya basını yakından izliyor

Financial Times, faiz kararı öncesi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bakan yardımcıları atandığını yazdı.

Türk bürokrasisinde daha önce deneyim sahibi dört yardımcının, Bakan Mehmet Şimşek'e raporlar sunacağı belirtildi.

BBC, faizin ne kadar oranda artırılacağının merak konusu olduğunu aktardı. Morgan Stanley'in beklentisinin yüzde 20 olduğu, Goldman Sachs'ın ise yüzde 40'lık tahmin yaptığı kaydedildi.

Reuters da Merkez Bankası'nın faiz oranını sert bir biçimde artıracağını duyurdu.

ensonhaber