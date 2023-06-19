Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak? sorusu gündemdeki sıcaklığını korurken, Kurban Bayramı’nın hemen öncesinde açıklanması beklenen Temmuz zammı için bugün önemli bir adım daha atılıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. Toplantısı ile zamlı maaşlar için masaya ilk kez rakam gelmesi bekleniyor. Asgari ücret brüt net zamlı oranları için tüm gözler işçi ve işveren kesimine çevrilirken detaylar da netleşmeye başladı. İşte asgari ücret son dakika haberinin detayları…

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. İlk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren komisyon, ikinci toplantısını yarın saat 10.00'da yapacak. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları sunacağı toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yürütecek.

Öte yandan komisyon toplantısının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol saat 14.00'te bir araya gelecek.

6 AYLIK ENFLASYON ORANI

Mayıs enflasyonunun açıklanması ile 5 aylık zam oranı 15,26 olmuştu. Ancak Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketinde Haziran ayı için enflasyon beklentisi ise 2,81 olarak açıklandı. Daha önce yüzde 20-23 seviyelerinde gelmesi öngörülen 6 aylık enflasyon beklentisi bu hesaba göre yüzde 18,50’de kaldı.

İŞTE TÜRK-İŞ VE TİSK’İN ASGARİ ÜCRET İÇİN TALEP ETTİĞİ O RAKAMLAR

İşçi ve işveren tarafı henüz rakam telaffuz etmemekle birlikte kamuoyu önünde görüş ve beklentilerini dile getirdi.

TİSK'TEN 'UZLAŞMA' MESAJI

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, daha önce yaptığı açıklamada görüşmelerin hızlı bir şekilde ve üçlü mutabakatla tamamlanmasını istediklerini belirterek, 6 aylık enflasyon rakamlarına dikkat çekmişti. Akkol, "İstihdamı aksatmayacak sürdürülebilir ama dengeli, çalışanın da işverenin de beklentisini dikkate alan bir tutarın belirlenmesini istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Ancak yüzde 30’luk artışa da sıcak bakan işveren kesimi vergiler konusunda desteklerin sürmesi gerektiğini de vurgulamıştı.

TÜRK-İŞ DESTEK BEKLİYOR

TÜRK-İŞ heyeti adına konuşan Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak ise "Asgari ücretin, günün şartlarına göre, yaşanan ekonomik krize göre, ev kiralarına göre, hayat pahalılığına göre güncellenmesini istiyoruz" değerlendirmesinde bulunmuştu. İşçi kesimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yüzde 6 oranında destek isterken, Temmuz zammı için 500 dolar kırmızı çizgisinin korunmasını talep ediyor.

HÜKÜMET TOPLADIĞI VERİLER İLE MASADA

Hükümet ise Mart ayından beri gerçekleştirdiği saha çalışmalarından elde ettiği verileri taraflar ile paylaşacak.

ASGARİ ÜCRET 2023 KAÇ TL OLACAK?

Tüm bunlar ışığında yüzde 18,50’lik zam durumunda net asgari ücret için en az 10.079,61 TL rakamının masada olması bekleniyor. Refah payı dahil yüzde 30-35 arasında bir zam açıklanması beklenen asgari ücrete zam için konuşulan diğer iki rakam ise 11.057 TL ila 11.483 TL oldu.

NET ASGARİ ÜCRET 8.506 TL

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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