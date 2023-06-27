İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Merdan Yanardağ hakkında 25 Haziran Pazar günü TELE1 kanalında teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı öven açıklamaları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından resen soruşturma başlattı.

ÇAĞLAYAN'A GETİRİLDİ

Yanardağ, dünkü canlı yayın sırasında kanala polisin geldiğini belirtti ve yayının ardından gözaltına alındı. Gece gözaltına kalan Merdan Yanardağ, savcılığa ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.

TUTUKLAMA TALEBİ

Sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesi'nde savcı karşısına çıkan Merdan Yanardağ, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bir televizyon kanalında silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın sözde lideri Abdullah Öcalan hakkındaki açıklamaları gerekçesiyle, gazeteci Merdan Yanardağ'a 'suçu ve suçluyu övme' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştı. Şüpheli Yanardağ, soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.

HABER7