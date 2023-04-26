İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Van’da kanaat önderleri buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu.

‘’2010’DAKİ REFERANDUMUN SONUÇLARI, 15 TEMMUZ 2016’YA SEBEP OLDU’’

TBMM Meclis Başkanlığı döneminde, 2010 referandumuna karşı çıktığını ve 2010 referandumunun Türkiye’ye zarar vereceğini Ak Parti cenahına anlatmasına rağmen kendisini dinlemediklerini söyleyen Akşener; ‘’Meclis başkan vekilliği dönemimde kâtip üye olan o devirde Ak Parti’nin grup başkanvekili olan kim varsa anlattım. En sonrasında dediler ki; ‘Sen asıl kişiye söyle.’ Gittim, ona da söyledim. Beni dinleyen olmadı. Sonra ne oldu? 2010’daki o referandumun sonuçları 15 Temmuz 2016’ya sebep oldu. Bu millet devleti; köprüden, sokaktan topladı.’’ dedi.

‘’BUGÜN BURADA HAKLI ÇIKMAK İÇİN DEĞİL, ŞU SOFRAYI TÜRKİYE’NİN TAMAMINA KURMAK İÇİN BURADAYIM.’’

21 yıldır Ak Parti iktidarının kutuplaştırıcı diline dikkat çekerek konuşmasına devam eden Akşener; "Bugün burada haklı çıkmak için değil, şu sofrayı Türkiye’nin tamamına kurmak için buradayım. Biz pkk’yla en ağır mücadele olduğu dönemde dahi bu kadar ayrışmadık. Kürtler ve Türkler üzerinden konuşmuyorum. Şuculuk ve buculuk üzerinden o kadar ayrıştık ki." diye konuştu.

‘’DEVLETİ MİLLETLE BARIŞTIRALIM; MİLLETİ, DEVLETLE BARIŞTIRALIM’ DERKEN HER BİR ŞEHİRDE MİLLET BİRBİRİNE KÜSTÜ.’’

AK Parti iktidarının kuruluş ilkelerini hatırlatarak konuşmasına devam eden Akşener; ‘’Yahu, ‘Devleti milletle barıştıralım; milleti, devletle barıştıralım’ derken her bir şehirde millet birbirine küstü.’’ dedi.

‘’NASIL OLUR DA HER BİR KÜRT POTANSİYEL PKKLI GİBİ DÜŞÜNÜLEBİLİR? İŞTE REDDETTİĞİM BUDUR.’’

Kanaat önderlerine seslenerek konuşmasına devam eden Akşener; "Devletinin, milletinin, bayrağının ve vatanının bütünlüğünün yanında olmasaydınız, sizler olmasaydınız, biz Güneydoğu’da neyi konuşuyor olacaktık? Nasıl olur da her bir Kürt potansiyel pkklı gibi düşünülebilir? İşte reddettiğim budur ve ölünceye kadar da reddedeceğim budur." diye konuştu.

‘’HERKESİN NÜFUS CÜZDANI BİR HİSSEDİR.’’

Türkiye’de vatandaşlar arasında ayrım olmadığının altını çizen Akşener; "Ölümde biriz, savunmada biriz. Bizi ne ayırabilir? Bu ülke nüfus cüzdanına göre kuruldu. Herkesin nüfus cüzdanı bir hissedir. Hangi etnisiteden, hangi dini inançtan, hangi mezhepten olursan ol. O nüfus cüzdanı; ağadır, paşadır, beydir. O nüfus cüzdanına sahip olan herkes, bu ülkenin de sahibidir." diye konuştu.

"ÇIRAK ÇIKAN HEPİMİZİZ"

Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin Türkiye’ye verdiği zararları anlatan Akşener; "Biz bunları konuşmamız lazımken manevi değerlerimiz üzerinden konuş baba, konuş. Çırak çıkan hepimiziz. Birileri götürüyor işi. Sonuçta bir bakıyoruz biz; karşı karşıya kalıyoruz. Ya biz ne olduk?" dedi.

‘’BİRBİRİMİZE SAYGI DUYMAK DURUMUNDAYIZ’’

Kürt- Türk meselesine dair konuşan Akşener, bunun sevgi üzerinden değil saygı duyma üzerinden olduğunun altını çizerek; ‘’Kürt olduğun için saygıyı hak ediyorsun. Bu ülkenin asıl sahibisin. Ben Türk doğduğum için saygıyı hak ediyorum. Bu ülkenin asıl sahibiyim. Bütün mesele budur. Birbirimize saygı duymak durumundayız.’’ dedi.

‘’MANEVİ MEVZULARIMIZ ÜZERİNDEN BİRBİRİMİZLE İTİŞMEYELİM Kİ SEÇMEN VELİNİMET OLSUN.’’

Salonda bulunan kanaat önderlerine, iktidarın 21 yıl boyunca ortaya koyduğu ayrıştırma ve kutuplaştırma siyasetine takılmamalarını, manevi değerler üzerinden kutuplaşmamalarını söyleyerek; ‘’Allah rızası için çırak çıkmayın. Manevi mevzularımız üzerinden birbirimizle itişmeyelim ki seçmen velinimet olsun. Her bir siyasetçi gelsin, oylarınızı almak için topuk selamı versin, hazır olda dursun. Şuculuk, buculuk üzerinden verilen oyların ne Türkiye’ye faydası var ne bu kadınlara ne de gençlere faydası var.’’ diye konuştu.

‘’BİR ŞEY DEĞİŞTİ, ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ’’

‘’İYİ Parti kurulmasaydı İstanbul olacak mıydı? Ankara olacak mıydı? Bugün; ‘13. Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu’dur.’ diye biz konuşabilecek miydik? Bir şey değişti, çok şey değişti.’’ diyerek konuşmasına devam eden Akşener; İYİ Parti’nin kuruluş sürecini, 2018 seçimleri sürecini ve Millet İttifakı’nın kurulmasıyla birlikte İstanbul ve Ankara yerel seçimlerinin kazanılma sürecini anlattı.

‘’AK PARTİLİ KARDEŞLERİM, O TUTUMU ALIN Kİ BU ÜLKE ARTIK RÖVANŞ İŞİNDEN KURTULSUN.’’

Bu seçimlerin parlamenter sisteme geçiş için son seçim olduğunu vurgulayan ve Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin değişmesi gerektiğinin altını çizen Akşener; ‘’Sayın Erdoğan’ı ve Ak Parti’yi seven arkadaşlarımız bu konuda daha fazla tavır koyması lazım.’’ diyerek Ak Partili seçmene şu sözlerle seslendi:

‘’Ak Partili kardeşlerim, o tutumu alın ki bu ülke artık rövanş işinden kurtulsun. Artık; ‘İmam Hatipler kapanır mı?’ korkusundan kurtulalım. ‘Başımızdaki örtü çekilir mi?’ den kurtulalım. ‘Yolda yürürken tekme yer miyim?’ dikkat ederseniz hep kadınlar özne. ‘Çocuğum yurt dışına gitmek mecburiyetinde kalmasın, orayı hayal etmesin. Yüksek sesle güldü diye yanlış bir hâle dönmesin. Etnik aidiyetinden dolayı hakaret işitmesin. İnancından dolayı saygısızlıkla karşılaşmasın.’’

‘’VELİNİMET OLDUĞUNUZ BİR TÜRKİYE’Yİ İNŞALLAH HEP BERABER BAŞARABİLİRİZ’’

Savaşa değil, seçime gidildiğini vurgulayan Akşener; ‘’Artık bu işlerin bitip; demokrasinin yerleştiği, hukukun üstünlüğünün kabul edildiği, yargının; bağımsız, tarafsız, korkusuz, objektif olduğu, canınız istediği zaman bizleri değiştirdiğiniz, sizin velinimet olduğunuz bir Türkiye’yi inşallah hep beraber başarabiliriz.’’ sözleriyle konuşmasını tamamladı.