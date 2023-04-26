Geçtiğimiz günlerde Van'ın Erciş ve Muradiye ilçelerinde birçok kuş türünün yaşam alanı olan sazlık alanlarda büyük çaplı yangın çıktı. Çıkan yangında ise burada yaşayan kuş türleri etkilenerek telef oldu. Yangın sonrası bölgede incelemelerde bulunan Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslan, yangınların burada üreyen çok sayıda hayvana zarar verdiğini bildirdi.

“Bu alanları koruyamazsak biyolojik çeşitliliğimiz biter”

Açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Aslan, sulak alanların doğal biyolojik arıtma tesisleri ve tabiatın rahmi olduğunu belirtti. Sulak alanların canlılığı devam ettirmek için çok önemli yerler olduğunu ifade eden Prof. Dr. Aslan, “Biyolojik çeşitliliğin ve ekolojik dengenin sürmesi için sazlık alanların oluşması gerekiyor. Bu sazlık alanları kuşların ve börtü böceğin üreme yerleridir. Bu canlıların neslinin devamı için korunaklı yerlerdir. Canlılar beslenmesine ve korunmaya önem verirler. Eğer bizler bu alanlarda güvenliği ortadan kaldıracak eylemlerde bulunursak kuşlar bu alanlara gelmez. Dolayısıyla biyolojik çeşitliliğimiz biter” diye konuştu.

“Yangınlar bundan sonra üreyecek hayvan türlerine de zarar verir”

Sazlık alanlardan faydalanmak isteyenlerin bu bölgeleri yaktığını, ancak buraların korunan alanlar olduğunu dile getiren Aslan, “Bu yılki yangınların daha büyük sonuçlar doğurmamasının nedeni havaların ılıman geçmesinden kaynaklıdır. Ancak daha sıcak mevsimlerde bu yangınlar çıktığı zaman daha çok alanın yanmasına neden olur. Şu an kuşların yumurtlama ve yavrulama dönemidir. Hayvanlar burada saklanarak nesillerini devam ettiriyor. Bu yangınlar bundan sonra üreyecek hayvan türlerine de zarar verir. Bu süreçte koruma çalışmaları büyük önem arz etmektedir. Eğer bizler sulak alanları yok edersek çölleşme ve erozyonlarla muhatap oluruz. Çöl olan alanlarda ise ekolojik denge devam etmez” şeklinde konuştu. İHA