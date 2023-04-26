Van Büyükşehir Belediyesi, sporda fırsat eşitliğinin sağlanması ve su sporlarının geliştirilmesi amacıyla kentte 9 butik kapalı yüzme havuzu yapacak.

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçelerde yapılacak olan havuzların sezon sonuna kadar tamamlanacak.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatıyla başlatılan "Spor Van Projesi" kapsamında yapılan havuzlar, yarı olimpik olacak ve 980 metrekarelik alana inşa edilecek.

Proje kapsamında Edremit, Erciş, Muradiye, Saray, Tuşba, İpekyolu, Gürpınar, Çatak ve Özalp ilçelerinde yapılacak tesislerle genç yeteneklerin keşfedilmesi hedefleniyor. AA