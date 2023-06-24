İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı, İYİ Parti Grup Başkanvekili Divan Başkanı Dursun Müsavat Dervişoğlu’nun yanı sıra Divan Başkan Yardımcıları İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ile İYİ Parti GİK (Genel İdare Kurulu) Üyesi Kadriye Ünler’in seçilmesiyle çalışmalarına başladı.

ATO Congresium’da “Rotamız Net Pusulamız Millet” sloganıyla gerçekleştirilen İYİ Parti 3. Olağan Kurultayında, Genel Başkan Meral Akşener’in gelmesi ve delegeleri selamlamasının ardından Divan Başkanlığı oluşturuldu.

İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı, İYİ Parti Grup Başkanvekili Divan Başkanı Dursun Müsavat Dervişoğlu’nun yanı sıra Divan Başkan Yardımcıları İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ile İYİ Parti GİK Üyesi Kadriye Ünler’in seçilmesiyle çalışmalarına başladı.

Ardından da Kurultay Gündemi gereği, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kurultayda, genel başkanın yanı sıra 50 üyeden oluşacak Genel İdare Kurulu (GİK) ile 11 üyeden oluşacak Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri seçilecek.

Öte yandan, Kurultay’da platforma kurulan dev ekranda ise Genel Başkan Meral Akşener’in yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi yansıtıldı.

Ayrıca Poyraz, İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı'nın bin 70 delegenin katılımıyla çalışmalarına başladığını da ekledi.

AKŞENER'DEN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Akşener'in açıklamalarından satır başları:

"HAYATIMIN EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIDIR"

"Bu parti seçime girsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik, hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Bu partide hadsizlik bugün bitecek. Her türlü ahlaksızlığı öne koyan açıklamalar yaptılar. Sonuç arkadaş 17’de çıkmış. Tüh tüh özür dilerim çıkaramadım bir de sizleri. Kusura bakmayın! Madem kurucusunuz madem bilmem hangi görevdesiniz niçin kardeşim siz bugüne kadar o üyenin kendisine ulaşmadınız, teşkilatlara ulaşmadınız da bana yar olmayan kara toprağın diyen partimizi yerle bir eden partimizi yandaş televizyonlarda bizimle ilgili ahlaksız görüşleri olan televizyonlarda partimizi her türlü iftiranın karşısında bıraktınız.

"AYIP BE AYIP"

Siz kim Türk milliyetçiliği kim, siz kim Türkiye kim, siz kim Türklük kim! Saygısızlar! Şimdi kongreye gidiyoruz, 3 tane hakkım var benim. Bir çarşaf, iki yarı çarşaf, üç blok ama şimdi yanımda bir şey var bu ne biliyor musunuz! Bütün üs kurul delegelerimizin milletvekillerimizin ismi olan bir torba… Bana kala kala kura kaldı. Ayıp be, ayıp! Kura mı çekeyim ben!

"BİZZAT GEREĞİNİ BEN YAPACAĞIM"

Milletvekillerini kura ile mi belirleyeyim. Ne istiyorsunuz kardeşim! Saygısızlar, saygısızlar! Ne istiyorsunuz! Anlaştık mı! Evet hesabımızı bugün ortaya koyduk, yarın göreceğiz. Bundan sonra partimize saygısızlık eden sosyal medyadan oradan buradan zarar vermeye kalkan herkes hakkında bizzat gereğini ben yapacağım ben!"

6'LI MASA'YA AYRILIK MESAJI

6'lı masaya ithafen açıklamalarda bulunan Akşener; Biz çalışmamışız, onun için seçim kaybedilmiş. İnsafınız kurusun, anlıyorum korktunuz. Neymiş İstanbul HDP sayesinde kazanılmış. Haydi o zaman bundan sonra size hayatta başarılar.

Kaynak:süperhaber