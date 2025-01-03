4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisi maaşlarına yansıyacak zammı merakla bekliyordu.

Memur maaşları yılda iki kez belirleniyor.

Memur ve memur emeklileri maaşı için toplu sözleşmeden elde edilen hak ve enflasyon farkı hesabı devreye giriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyonunu açıklayınca maşlara yansıyacak 6 aylık zam oranı da meydana çıktı.

Verilere göre memur maaşlarına 11,54 oranında zam yapılacak.

Buna göre 2025 yılı ocak ayında zamlı memur maaşlarında olacak değişiklikler şöyle: Hizmetli (15/1) 2024 (Temmuz-Aralık) - 36 bin 840 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 41 bin 091TL Memur (Lise 12/1) 2024 (Temmuz-Aralık)- 38 bin 445 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 42 bin 881 TL Memur (Lise 3/1) 2024 (Temmuz-Aralık) - 41 bin 100TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 45 bin 845 TL Memur (Lisans 1/4) 2024 (Temmuz-Aralık) - 42 bin 860 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 47 bin 806 TL Hemşire (8/1) 2024 (Temmuz-Aralık) - 45 bin 230 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 50 bin 449 TL Hemşire (4/1) 2024 (Temmuz-Aralık) - 49 bin 500 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 55 bin 212 TL Öğretmen (1/4) 2024 (Temmuz-Aralık) - 45 bin 70 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 50 bin 271 TL Öğretmen (8/1) 2024 (Temmuz-Aralık) - 42 bin 185 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 47 bin 53 TL Mühendis (8/1) 2024 (Temmuz-Aralık) - 53 bin 145 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 59 bin 279 TL Mühendis (1/4) 2024 (Temmuz-Aralık) - 58 bin 250 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 64 bin 972 TL Tekniker (9/1) 2024 (Temmuz-Aralık) - 42 bin 535 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 47 bin 443 TL Tekniker (2/4) 2024 (Temmuz-Aralık) - 48 bin TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 53 bin 539 TL Teknisyen (9/1) 2024 (Temmuz-Aralık) - 40 bin 30 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 44 bin 649 TL Teknisyen (3/4) 2024 (Temmuz-Aralık) - 43 bin 600 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 48 bin 631 TL Veteriner Hekim (1/4) 2024 (Temmuz-Aralık) - 57 bin 950 - 2025 (Ocak-Haziran) - 64 bin 637 TL Veteriner Hekim (8/1) 2024 (Temmuz-Aralık) - 53 bin 547 - 2025 (Ocak-Haziran) - 59 bin 726 TL İmam-Hatip (1/4) 2024 (Temmuz-Aralık) - 43 bin 250 - 2025 (Ocak-Haziran) - 48 bin 241 TL İmam-Hatip (8/1) 2024 (Temmuz-Aralık) - 41 bin 695 - 2025 (Ocak-Haziran) - 46 bin 506 TL Araştırma Görevlisi (7/1) 2024 (Temmuz-Aralık) - 54 bin 850 - 2025 (Ocak-Haziran) - 61 bin 179 TL Şef (4/1) 2024 (Temmuz-Aralık) - 44 bin 260 - 2025 (Ocak-Haziran) - 49 bin 367 TL Şef (1/4) 2024 (Temmuz-Aralık) - 46 in 200 - 2025 (Ocak-Haziran) - 51 bin 531 TL Profesör (1/4) 2024 (Temmuz-Aralık) - 83 bin 815 - 2025 (Ocak-Haziran) - 93 bin 487 TL