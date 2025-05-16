Anayasa Mahkemesi’nin 703 sayılı KHK’ya ilişkin iptal kararı sonrası hazırlanan ve memurları yakından ilgilendiren yeni düzenlemeleri içeren torba yasa Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kamu personel sistemini doğrudan etkileyen değişiklikleri kapsayan torba yasa ile memur alımlarında 35 yaş sınırı genişletildi. Artık sadece KPSS ile değil, özel yarışma sınavı ile personel alan kurumlarda da 35 yaş kriteri uygulanacak. Bu düzenleme, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulan tüm kamu kurumlarını kapsayacak şekilde genişletildi.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANI ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN SEÇİLECEK

Yeni yasayla birlikte, Uyuşmazlık Mahkemesi’nin başkanını artık doğrudan Anayasa Mahkemesi üyeleri kendi aralarından seçecek. Bu adım, yargı organları arasındaki görev dağılımını daha şeffaf hâle getirmeyi hedefliyor.

BAKANLIKLARA "MÜŞAVİR" DESTEĞİ

Önemli bir diğer yenilik ise bakan müşavirliği uygulaması oldu. Artık bakanlar, özel önem taşıyan konularda danışmanlık yapmak üzere bakan müşaviri atayabilecek. Müşavirler doğrudan bakana bağlı olacak ve sadece bakanın görev süresi boyunca görevde kalacak. Gerek görülürse bu kişiler görev süresi dolmadan da görevden alınabilecek.

UZMAN VE UZMAN YARDIMCISI ATAMALARINDA YENİ ALANLAR

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri doğrultusunda, bazı kurumların merkez teşkilatlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdamı yapılabilecek. Bu düzenleme; Yükseköğretim Kurulu, YÖKAK, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarını da kapsıyor.

ÜST KURULLARA SİYASİ BAĞLANTI KRİTERİ

Yeni yasa, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Kamu İhale Kurumu gibi üst kurullarda görev alacak üyeler için de yeni şartlar getiriyor. Buna göre, bu görevlere getirilecek kişiler siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmamış ya da bu görevlerinden ayrılmış olmak zorunda olacak.