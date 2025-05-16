112 Acil Çağrı Merkezi’ni meşgul edip asılsız ihbarda bulunanlar için yeni düzenlemeye gidildi. Para cezası kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, Acil Çağrı Merkezi’ni meşgul etmek amacıyla arayarak görevlilerle konuşan veya ısrarla çağrı bırakan kişiye il valileri tarafından 1500 lira idari para cezası uygulanacak.

15 BİN TL PARA CEZASI

Yapılan ihbarın asılsız çıkması halinde olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde ihbarcıya vali tarafından 15 bin lira idari para cezası kesilecek.

İKİ KATI CEZA UYGULANACAK

Hem meşgul etme hem de asılsız ihbarda bulunanlar bir yıl içinde suçu tekrar ederlerse idari para cezası iki katına çıkarılacak.

112 SADECE AMBULANS DEĞİL

112 Acil Yardım Hattı sadece ambulans değil, kolluk kuvvetlerine yapılacak ihbarlar için de kullanılıyor.