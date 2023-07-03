TBMM'de bu hafta, memur ve emekli maaşlarında artış yapılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

TBMM, 4 Temmuz 2023 Salı günü yasama mesaisine başlayacak.

Genel Kurul'da, en düşük memur maaşının 22 bin lira olarak belirlenmesi ve emekli aylıklarına enflasyon ve refah payı olarak yapılması öngörülen zamlarla ilgili yasal düzenlemenin bu hafta içinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Torba yasa teklifi olarak Meclis Başkanlığı'na sunulması planlanan düzenlemenin de TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nun ardından da Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

Emekli ve memurların zam artışı neye göre yapılıyor?

Emekli ve memur maaşlarına ocak ve temmuz aylarında olmak üzere zam yapılıyor.

Ekmeklilerin maaşları 6 aylık enflasyon farkı ile belirleniyor.

Memurlar da bu fark ve toplu sözleşmedeki pay oranında zam alıyor.

Memurlar yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 sözleşme zammı almıştı, bu oranı aşan fark kadar memurlara enflasyon farkı verilecek.

Memur maaşlarının zammının enflasyon farkı 5 Temmuz'da belli oluyor

Haziran enflasyonu 5 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

Bu rakam, yılın ilk 6 ayının son enflasyon verisi olacak ve böylelikle 6 aylık enflasyon belirlenmiş olacak.

Şu ana kadar açıklanan enflasyon oranları

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,65, şubatta 3,15, martta 2,29, nisanda 2,39, mayısta yüzde 0,04 olarak gerçekleşti. 5 aylık rakamlara bakılınca memur ve memur emeklilerine en az yüzde 7,13'lük enflasyon farkı imkanı doğdu.

5 aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı şimdiden yüzde 15,26 oldu.

Enflasyon fakına artı refah payı gelecek

Ancak son dönemde yüksek enflasyon ve alım gücünün düşmesi gerekçesiyle bu kuralların dışında da refah payı ekleniyor.

Kullanılan en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar?

Son olarak 2023 Ocak ayında yapılan zam ile en düşük memur maaşı 11 bin 848 liraya yükselmiş ve en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıkartılmıştı.

Memur ve emeklilere rahatlatma sözü

Cumhurbaşkanılğı seçini öncesinde ve sonrasında ekonomi yönetimi tarafından; temmuz ayında hem enflasyon farkının hem refah payının dikkate alınacağı yeni artışlarla çalışanların ve emeklilerin rahatlatılacağı belirtildi.

En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını da aktardı.

Bu da mevcut en düşük maaşa yüzde 85 zam anlamını taşıyor.

Artış oranı için formül arayışı olacak

Bu artış oranının sadece en düşük memur maaşına uygulanacağı ve diğerleri için de farklı bir formül arayışı olduğu dillendiriliyor.

Piyasada en fazla dile getirilen formüller şöyle:

1. Formül: (sayyanen zam + yüzde 30 zam)

11 bin 800 + 5 bin = 16 bin 800 x yüzde 30 = 22 bin lira

2. Formül: (yüzde 85 zam)

11 bin 800 x yüzde 85 = 22 bin lira

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor

20 milyon emekli ve memur bu haberi bekliyor.

Emeklilerin 2023 Temmuz ayında alacakları zamlı maaşları; TÜİK’in 5 Temmuz'da açıklayacağı enflasyon rakamlarının ardından refah payı da hesaba katılarak netleşecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kademeli zam

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de kademeli zam formülü var.

7 bin 500 - 10 bin lira arasına yüzde 45, 10 bin – 15 bin lira arasına yüzde 40, 15 bin – 20 bin lira arasına yüzde 35 ve 20 bin liradan fazla maaşlara da yüzde 30 olmak üzere artış yapılması düşünülüyor.

7 bin 500 - 10 bin lira = yüzde 45

10 bin 1 - 15 bin lira = yüzde 40

15 bin 1 - 20 bin lira = yüzde 35

20 bin 1 ve üzeri = yüzde 0

Yüksek prim ödeyen emeklilerin formülü

Ayrıca, memurlara yapılacak zam doğrudan memur emeklilerine de yansıyacak. En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından yüksek prim ödeyen emeklilerin mağduriyetini önlemeye yönelik bir düzenleme de teklifte bulunacak.

Memur maaşlarının şu andaki durumu

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) / Derecesi: ¼ / 20 bin 724 lira

Memur (Üniversite Mezunu) / Derecesi: 9/1 / 12 bin 632 lira

Uzman Öğretmen / Derecesi: ¼ / 18 bin 246 lira

Öğretmen / Derecesi: ¼ / 15 bin 793 lira

Başkomiser / Derecesi: 3/1 / 20 bin 873 lira

Polis memuru / Derecesi: 8/1 / 18 bin 235 lira

Uzman Doktor / Derecesi: ¼ / 24 bin 743 lira

Hemşire (Üniversite Mezunu) / Derecesi: 5/1 / 15 bin 611 lira

Mühendis / Derecesi: ¼ / 21 bin 295 lira

Teknisyen (Lise Mezunu) / Derecesi 11/1 / 13 bin 142 lira

Profesör / Derecesi: ¼ / 34 bin 57 lira

Araştırma Görevlisi / Derecesi 7/1 / 20 bin 139 lira

Vaiz / Derecesi: ¼ / 16 bin 615 lira

Avukat / Derecesi: ¼ / 19 bin 968 lira

(Aile yardımı dahil net maaşlar)

En düşük memur emekli aylığı

En düşük memur emekli aylığı 7 bin 901 lira.

Asgari ücrete yüzde 34 zam yapıldı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dokunuşuyla temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 34 zamla 8 bin 506 liradan net 11 bin 402 liraya çıkartıldı.

Asgari ücret desteği de 400 liradan önümüzdeki 6 ay için 500 liraya çıktı.

Böylece asgari ücrete 2 yılda yapılan zam yüzde 303, son 1 yılda yapılan zam ise yüzde 107 oldu.

Asgari ücret yeni zamla birlikte 483 dolar düzeyine çıkarak döviz bazlı rekorunu kırdı.

Ensonahber