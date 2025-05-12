TBMM, haftalık çalışmasına 13 Mayıs Salı günü başlayacak. Çalışmada kamu alımlarında 35 yaş sınırı ve TRT’ye taşınmaz tahsisi gibi maddeler yer alacak.

TBMM, bu hafta kamu alımlarında 35 yaş sınırı ve TRT’ye taşınmaz tahsisi gibi maddeleri içeren “Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni ele alacak.

Teklife göre, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da 35 yaş sınırı aranacak. Bu düzenleme, kamu sektöründe işe alımlarda yaş kısıtlaması getirerek, genç istihdamını desteklemeyi hedefliyor.

Kamuoyunda dikkatle takip edilen bu teklifin, önümüzdeki günlerde yasalaşmasıyla birlikte birçok kurumda yeni uygulamalar başlatılabilir.