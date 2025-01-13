Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki ödemelerde değişikliğe gidildi.

Yaşlı aylığı 4 bin 664 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan kişilerin aylıkları 5 bin 584 liraya, evde bakım yardımı 10 bin 125 liraya ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesi de 7 bin 94 liraya yükseltildi.

YENİ DESTEK ÖDEMELESİ RAKAMLARI:

- Yaşlı aylığı 4 bin 181 liradan 4 bin 664 liraya

- Yüzde 40-69 arası engel oranına sahip vatandaşların aylığı 3 bin 338 liradan 3 bin 723 liraya

- Yüzde 40-69 arası engel oranına sahip vatandaşların aylığı 3 bin 338 liradan 3 bin 723 liraya

- Yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıkları da 5 bin 7 liradan 5 bin 584 liraya

- 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 3 bin 338 liradan 3 bin 723 liraya

- Ağır silikozis hastalarının aylığı 9 bin 185 liradan 10 bin 245 liraya

- Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesi ortalama 6 bin 360 liradan 7 bin 94 liraya7 bin 94 liraya

- Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 10 bin 159 liradan 11 bin 332 lira

EVDE BAKIM YARDIMI: 10 BİN 125 LİRA

Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik başlatılan evde bakım yardımı ile aylık ortalama 542 bin engelli vatandaş destekleniyor.

2025 yılı ocak-temmuz dönemi için evde bakım yardımının 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldı.

Bu kapsamda 2024 yılı içerisinde toplam 54,7 milyar lira evde bakım yardımında bulunuldu.

ŞUBAT AYINDA YANSIYACAK

Yapılan yeni düzenleme sonrasında şubat ayından itibaren sosyal yardım programların aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak

İhtiyaç sahiplerine yönelik destek ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından proglamlanıyor.