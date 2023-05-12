Seçime günler kala siyasi gündemde hararet giderek artıyor.

Son olarak da Muharrem İnce gündemi kulislerde konuşulmaya devam ediyor.

Muharrem İnce, seçimlere son birkaç gün kala adaylıktan çekilme kararı aldı.

Kararını kurmayları ile görüştükten sonra basın toplantısında duyuran İnce, bir kesimden tepki alırken, partililer de gözyaşlarına boğuldu.

Konuya ilişkin bir yeni gelişme daha yaşandı.

Adaylıktan resmen çekildi

Edinilen bilgiye göre, Memleket Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Kayhan Yüreğir, YSK'ya gitti.

Yüreğir, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine ilişkin resmi evrakları YSK'ya teslim etti.

Ensonhaber