Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cumartesi akşamı açıkladığı kabinesindeki yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, en çok konuşulan bakanlardan biri oldu.

Görevi açıklandığı andan itibaren Şimşek, Türkiye'de ve dünyada geniş yankı uyandırdı.

Uluslararası basın, acil koduyla yeni kabineyi dünyaya duyururken Mehmet Şimşek'in özellikle altını çizdi.

TBMM'de yemin etti

Türkiye Yüzyılı'nın yeni kabinesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı Nureddin Nebati'den görevi devralan Mehmet Şimşek, bugün TBMM'de yemin etti.

Bakanlık koltuğunu geçen Şimşek, sosyal medya hesabından yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni ekonomi modelini paylaştı

Sosyal medya hesabından İngilizce mesaj yayınlayan Şimşek yeni ekonomi modeliyle ilgili ayrıntıları paylaştı.

"Acil önceliğimiz güvenilir program tasarlamak"

Dikkat çeken ifadeler kullanan Bakan Şimşek, "Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır." dedi.

"İlkelerimiz şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacaktır"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Beş yıllık bir aradan sonra, Hazine ve Maliye Bakanı olarak yemin ederek ayrı bir onur ve ayrıcalığa sahip oldum. Bu sıfatla halkımıza hizmet etme sorumluluğunu bana emanet eden Cumhurbaşkanımıza Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarım. Daha müreffeh ve dirençli bir Türkiye yaratmak için yol gösterici ilkelerimiz şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacaktır.

Yerel ve uluslararası zorluklar arasında yol alırken, öngörülebilirliği artırmak için kurallara dayalı politika oluşturma taahhüdümüzü teyit ediyoruz. Kısa yollar veya hızlı düzeltmeler olmasa da, deneyimimizin, bilgimizin ve özverimizin önümüzdeki potansiyel engellerin üstesinden gelmemize yardımcı olacağından emin olabilirsiniz. Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır.

"Hükümetimizin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun yoktur"

Bugün TBMM Genel Kurulu’nda yemin ederek görevimize başlamış bulunmaktayız, Allah utandırmasın.

Hükümetimizin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Plan ve program dahilinde, belirlediğimiz ilkeler çerçevesinde emin adımlarla çıktığımız bu yolda hedeflerimize inşallah herkesin desteğini alarak ulaşacağız.

Ancak biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var.

Bu çerçevede sevgili vatandaşlarımızdan özellikle bir istirhamım var; uygulama ve politikalarımıza ilişkin lütfen benden duymadığınız hiçbir habere ve dolaşıma sokulan hiçbir dedikoduya itibar etmeyiniz. Ensonhaber