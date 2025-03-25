Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in küresel yatırımcılarla görüşmeleri devam ediyor.

Mehmet Şimşek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yapılan yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında piyasalarda yaşanan hareketliliğin ardından, "Piyasada oynaklığa izin vermeyiz." mesajını yayInlamıştı.

Döviz kurunun düzenlenmesi için alınan tedbirlerin yanı sıra gerektiğinde yeni önlemler de alacaklarına vurgu yapan Şimşek'in, bir dizi görüşme gerçekleştireceği duyuruldu.

YATIRIMCILARLA GÖRÜŞME YAPACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası yatırımcılarla bugün telekonferans yöntemiyle bir görüşme yapacak.

Şimşek'in yapacağı görüşmelerde, piyasa yaşanan dalgalanmalarının yatıştırılması amaçlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan ile bugün Türkiye saatiyle 16.00'da küresel yatırımcılarla telekonferansla bir araya gelecektir.

Citigroup ve Deutsche Bank'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler değerlendirilecektir.

Görüşmeye, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu'dan çok sayıda portföy ve doğrudan yabancı yatırımcı katılacaktır" denildi.

TELEKONFERANS DÜZENLEYECEK

Bakan Şimşek’in bu amaçla yatırımcılarla arasında Londra saatiyle 13.00’te bir telekonferans düzenleyeceğini belirtti.

FATİH KARAHAN DA TOPLANTIYA KATILACAK

Mehmet Şimşek'e toplantıda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın da eşlik etmesi bekleniyor.

Online yapılacak toplantıda son zamanlarda yaşanan gelişmelerin piyasalara, ekonomiye yansımaları konuşulacak.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şimşek'in Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile bugün Türkiye saatiyle 16.00'da küresel yatırımcılarla telekonferansla bir araya geleceği belirtildi.

Açıklamada, "Citigroup ve Deutsche Bank'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler değerlendirilecektir. Görüşmeye, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu'dan çok sayıda portföy ve doğrudan yabancı yatırımcı katılacaktır." ifadeleri kullanıldı.