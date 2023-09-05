Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yaz tatili sona eriyor...

Milyonlarca öğrenci pazartesi günü ders başı yapacak.

Dolu dolu geçen tatilin ardından okulların açılmasını bekleyen öğrenci ve velileri heyecan sardı.

Aynı zamanda telaş da başladı.

Özel okullarda fiyatı araştırması

Bu kapsamda okul servisleri, araç-gereçler için harekete geçildi.

Kimi veliler de özel okullarda eğitim almasını istedikleri çocukları için fiyat araştırması yaptı.

Servis ve yemek ücretlerinde yeni gelişme

En çok merak edilen ise okul servis ve yemek ücretleri oldu.

Fahiş fiyatlar veliler tarafından tepki çekerken Milli Eğitim Bakanlığı veliler için harekete geçti.

Böylelikle özel okullarla yapılan istişareler sonucunda servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışların yapılmamasında mutabık kalındı.

Bağış ve kayıt ücreti zorunluluğu yok

Kamuoyunda sıkça tartışılan konuya da Bakanlık tarafından nokta koyuldu.

Okullarda kayıt ücreti ve bağış zorunluluğunun olmadığı bir kez daha açıklandı.

Velileri zorlayan okullar, hukuken ve sözlü olarak uyarıldı.

Cep telefonu yasağı kararı

Öte yandan sıkça merak edilen cep telefonu kullanımına ilişkin de açıklama geldi.

Karara göre; öğrenciler cep telefonlarını derse girmeden teslim edecekler ve öğretmenler de kötü örnek olmamaları adına sınıfa telefonla giremeyecek.

Sınır tekrarı için yönetmelik hazırlanıyor

Ayrıca Bakanlık, okul devamları ve sınıf tekrarı konusunda ısrarcı olduğunu belirtti.

Konuya ilişkin yönetmeliğin de yayın sürecinde olduğu açıklandı.

Ensonhaber