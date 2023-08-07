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Milyonlarca lise adayı 5 Haziran tarihinde Liseye Geçiş Sınavında ter döktü...

Sınavın ardından sonuçları öğrenen lise adayları, 3-19 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yaptı.

Toplamda 1 milyon 14 bin 675 öğrenci, tercihte bulundu.

Bunun ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, milyonlarca öğrencinin merak ettiği LGS tercih sonuçları da 24 Temmuz'da belli oldu.

Öğrencilerin yüzde 95’i tercihlerine yerleşirken sıra nakil dönemine geldi.

İkinci nakil süreci tamamlandı

Sınav kapsamındaki yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından nakil süreci başladı ve 31 Temmuz'da yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları ilan edildi.

İkinci nakil tercih başvuruları da 31 Temmuz – 4 Ağustos tarihlerinde alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Öğrenciler sonuçlara www.meb.gov.tr linkinden ulaşabilecek.

Açıkta kalan öğrenciler için nakil komisyonlarınca başvuru alınacak

08-16 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22-25 Ağustos tarihleri arasında alacak. 31 Ağustos’ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

ENSONHABER