Ticaret Bakanlığı, mayıs ayı dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter'dan yayınladığı mesajında şu bilgileri verdi.

2023 yılı Mayıs ayında ihracatımız yüzde 14,4 artışla 21,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu, tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracat değeridir. İhracatımız büyümenin itici gücü olmaya devam edecektir.

Mayıs ayı dış ticareti

2023 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre; İhracat, yüzde14,4 oranında artarak 21 milyar 651 milyon dolar, ithalat, yüzde16,0 oranında artarak 34 milyar 312 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde15,3 oranında artarak 55 milyar 963 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-mayıs ihracatı 102,5 milyar dolar oldu

2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; ihracat, yüzde 0,2 oranında artarak 102 milyar 521 milyon dolar, ithalat, yüzde8,9 oranında artarak 158 milyar 625 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde5,3 oranında artarak 261 milyar 146 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En fazla ihracat Almanya’ya

Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan Almanya’yı sırasıyla ABD, İngiltere, Irak, İspanya, İtalya, Fransa, Rusya Federasyonu, Romanya, BAE, Hollanda, Polonya, İsrail, Belçika, Yunanistan, Bulgaristan, Ukrayna, Fas, Çin ve Libya izledi.

En fazla ithalat yaptığımız ülkeler

Mayıs ayında en fazla ithalat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Rusya Federasyonu (4 milyar 575 milyon dolar), Çin (4 milyar 347 milyon dolar) ve Almanya (2 milyar 672 milyon dolar) oldu.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde47,5 oldu

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde60,0 oldu.

En fazla ihracat yaptığımız ülke grupları

Mayıs ayında en fazla ihracat yaptığımız ülke grupları sırasıyla; Avrupa Birliği (AB-27) (9 milyar 98 milyon dolar), Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri (3 milyar 557 milyon dolar) ve Diğer Avrupa Ülkeleri (3 milyar 384 milyon dolar) oldu.

Mayıs ayında en fazla ithalat yaptığımız ülke grupları sırasıyla; Avrupa Birliği (AB-27) (9 milyar 930 milyon dolar), Asya Ülkeleri (8 milyar 942 milyon dolar) ve Diğer Avrupa Ülkeleri (6 milyar 834 milyon dolar) oldu.

İmalat sanayinin ihracattaki payı arttı

Mayıs ayında sektörlere göre ihracatın payı sırasıyla; İmalat Sanayi yüzde 95,1 (20 milyar 591 milyon dolar), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü yüzde 2,8 (602 milyon dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü yüzde 1,6 (351 milyon dolar) oldu.

Mayıs ayında sektörlere göre ithalatın payı sırasıyla; İmalat Sanayi yüzde 82,3 (28 milyar 236 milyon dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü yüzde 9,6 (3 milyar 298 milyon dolar), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü yüzde 5,3 (1 milyar 813 milyon dolar) oldu.

Depremden sonra ekonominin hızlı toplandığına vurgu

Tüm bu verilerin yaşanan büyük deprem felaketi sonrası ekonomik faaliyetin beklenenden hızlı toparlandığını gösterdiğine işaret edilen açıklamada, şu bilgi verildi:

Deprem felaketinin üretim ile tedarikte oluşturduğu olumsuzluklara ve küresel ekonomideki belirsiz sürece rağmen mayıs ayında ihracatımız yüzde 14,4 artışla 21,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Mayıs ayında gerçekleştirilen ihracatla tüm zamanların en yüksek mayıs ayı rakamına ulaşılmıştır. 2023 yılı ocak-mayıs döneminde ise ihracatımız 102,5 milyar dolara ulaşmıştır.

"Enerji ithalatı yüzde 23,6 azaldı"

Açıklamada, mayıs ayında ithalatın ise yüzde 16 artarak 34,3 milyar dolar olarak gerçekleştiği ifade edilerek, şu değerlendirme yapıldı:

Mayıs ayında toplam enerji ithalatı yüzde 23,6 azalarak 5,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Enerji ithalatındaki düşüşte, 2022 yılında enerji fiyatlarının gerilemesi önemli ölçüde etkili olmuştur. Son dönemde ithalatta izlenen artışta önemli bir etkisi olan altın ithalatı ise bir önceki yıla göre yüzde 114,1 artışla 3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca motorlu kara taşıtları ithalatı yüzde 113,6 artışla 2,9 milyar dolar, makine ithalatı ise yüzde 51,1 artışla 6,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.AA