Wanhaber - Özel

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Masterler Futbol Turnuvası bu yıl 3-7 Mayıs tarihleri arasında Antalya’da 32 takımın katılımıyla gerçekleşti.

Fanatic Tour ve Antalya Masterler Derneği Başkanı Mehmet Hakan Onkur ve ekibinin ortaklaşa düzenledikleri Uluslararası Masterler Futbol Turnuvasına, her yıl olduğu gibi bu yıl da Van Masterler Takımı da katıldı. Çekilen kura sonucunda G Grubu'nda Ankaraspor, Balıkesir ve Romanya temsilcisi Crizy eşleşen Van temsilcisi, iyi bir performans ortaya koymasına rağmen şansızlıklar yüzünden istediğini alamadı.

ZEKİ YILMAZ: "ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

Van Masterler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yılmaz, turnuvada Van’ı en iyi şekilde temsil etmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Şansızlıklar ve önemli eksiklerinden kaynaklı turnuvada istediklerini alamadıklarını vurgulayan Yılmaz; “Buna rağmen ilimizi en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyorum. Turnuvayı düzenleyenlere de teşekkür ediyorum” dedi.

M.HAKAN ONKUR, TEŞEKKÜR ETTİ

Fanatic Tour ve Antalya Masterler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakan Onkur da, turnuva kupası takdiminde yaptığı konuşmada, yüzlerce kişiyi bir araya getiren turnuvanın öneminden söz ederek, katılım gösteren herkese teşekkür etti.

ŞAMPİYON DENİZLİ MASTERLER OLDU

Zorlu ve çekişmeli maçlara sahne olan turnuvanın final maçında Denizli Masterler ile Ankara Masterler karşı karşıya geldi. Müsabakayı 2 – 0 kazanan Denizli Masterler, turnuvanın şampiyonu olarak kupanın sahibi oldu.

Turnuvanın ikincisi Ankara Masterler olurken, Kartepe Masterler ise turnuva 3.’sü oldu.

Umut Tarhan