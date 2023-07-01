Fransa sokakları, alevlere teslim oldu.

Ülkede 17 yaşındaki gencin polis tarafından öldürülmesi infiale neden oldu.

Olay sonrasında halk sokağa inerek protestolara başladı.

Tepkiler peş peşe gelirken, Fransa sokakları ateşe verilirken, dükkanlar ve mağazalar yağmalanmaya başladı.

Fazla sayıda gözaltı ve yaralı belirlenirken, sokaktaki güvenlik güçlerinin sayısı artırılıyor.

Protestocular ve ultra milliyetçilerin de çatışmaya başlamasıyla ülkede adeta iç savaş çanları çalıyor.

Macron Almanya planını erteledi

Fransa diken üstünde günler yaşarken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un siyasi temasları aksıyor.

Macron'un 2-4 Temmuz tarihlerinde Almanya'ya bir ziyarette bulunacağı biliniyordu.

Macron, ülkesindeki olaylar nedeniyle ziyaretini erteledi. Ensonhaber