Wanhaber / Ramazan Çetin

Son günlerde bir çok yerde su kesintisi haberlerinin geldiği Van’da bir su kesintisinin de Kurubaş Mahallesi’nde yaşanacağı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Edremit Kurubaş Mahallesini besleyen içme suyu hattında arıza oluştu.

Arıza nedeniyle sabah saatlerinde su kesintisi yaşanırken, ekipler arızayı onarmak için müdahale çalışmalarına başladı.

Arızanın onarılması için çalışmalar yapılırken, bugün 09.30 – 15.30 saatleri arasında Kurubaş Mahallesinde zorunlu su kesintisi uygulanacağı kaydedildi.