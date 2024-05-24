Meryem, Hz. İsa'nın annesidir ve Kuran'da kendisine özel bir sure (Meryem Suresi) tahsis edilmiştir. Kuran'da Meryem'in hayatı, Hz. İsa'nın doğuşu ve peygamberliği ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır.

Meryem, Kuran'da örnek bir Müslüman kadın olarak sunulur. Onun temiz, dürüst ve ahlaklı kişiliği vurgulanır. Kuran'da Meryem, İslam'ın en kutsal kadın figürlerinden biri olarak yer almaktadır.

Meryem dışında Kuran-ı Kerim'de ismi geçen başka kadın peygamberler veya önemli kadın şahsiyetler bulunmamaktadır. Bu nedenle Meryem, Kuran'da özel bir yere sahip olan tek kadın olarak kabul edilir.